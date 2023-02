Neckar-Odenwald-Kreis

vor 25 Min.

Randalierer schleudert Ast durch Drogerie und gefährdet Kind

Artikel anhören Shape

Ein Mann ist in einer Drogerie in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) vollkommen ausgerastet und hat einen dicken Ast knapp an einem Kinderwagen vorbei auf den Kassenbereich geschleudert.

Die Kassiererin wurde von einem an der Kasse angebrachten Spuckschutz geschützt, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte. Einen Mann, der sich schützend vor den Kinderwagen gestellt hatte, hatte der 29-jährige Randalierer auf den Oberkörper geschlagen. Auch habe der Astwerfer die Eingangstür der Drogerie beschädigt. Später sei der Mann festgenommen worden und am Sonntag in ein Gefängnis gebracht worden. Alkohol und Drogen waren bei der Randale-Aktion am Samstag wohl nicht im Spiel. Die Schadenhöhe an der Eingangstür war noch nicht bekannt. PM Polizei (dpa)

Themen folgen