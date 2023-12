Unfall auf Parkplatz von Erlebnisbad: Junge schwer verletzt

Auf dem Parkplatz eines Erlebnisbades in Neu-Ulm ist ein Junge von einem Auto überrollt und dabei schwer bis lebensgefährlich verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Autofahrer das Kind im Grundschulalter beim Einparken erfasst, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Junge wurde noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte unter dem Auto befreit und anschließend nach einer Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete den Einsatz eines Gutachters an. Der Parkplatz war am Donnerstagnachmittag für ankommende Autos gesperrt, abreisende Badegäste mussten mit Behinderungen rechnen.

(dpa)