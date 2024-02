Zusammenstoß zweier Autos: Zwei Verletzte

Vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf ist ein 63-Jähriger mit seinem Auto im Landkreis Heilbronn in die Gegenspur geraten und dabei mit einem anderen Wagen zusammengestoßen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Mann in Nordheim am Dienstagmorgen leicht verletzt, der Fahrer des anderen Autos schwer. Der 52-jährige Autofahrer versuchte demnach noch erfolglos auszuweichen. Sein Wagen überschlug sich jedoch durch die Kollision. Ein Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten in eine Klinik. Die Ermittlungen dauerten an.

(dpa)