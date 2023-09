70-Jähriger nach Schwimmen im Rhein verschwunden

Ein 70-Jähriger ist nach dem Schwimmen im Rhein in Südbaden verschwunden.

Ein Zeuge hatte den Mann am Dienstagmittag gesehen, als er baden ging und nicht zurückkam, wie die Polizei mitteilte. Am Ufer in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) fanden die Beamten ein verlassenes Fahrrad, Kleidung sowie ein Handtuch. Über 70 Einsatzkräfte suchten am Dienstag erfolglos nach dem Mann - unter anderem mit Tauchern und einer Drohne. Am Mittwochmorgen soll die Suche fortgesetzt werden.

(dpa)