Aus Elz geretteter Rollstuhlfahrer im Krankenhaus gestorben

Ein Rollstuhlfahrer, der in die Elz gestürzt und gerettet worden war, ist zwei Tage später im Krankenhaus gestorben.

Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten gehen davon aus, dass der 71-Jährige am vergangenen Mittwoch mit seinem Elektrorollstuhl an dem Fluss in Emmendingen verunglückt war. Rettungskräfte konnten den Mann aus dem Wasser bergen und wiederbeleben. Er kam in eine Klinik, wo er am Freitag seinen Verletzungen erlag. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung lagen der Polizei nicht vor.

(dpa)