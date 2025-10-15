Icon Menü
Notfälle: Bombenfund bei Schwimmbad-Bauarbeiten in Rastatt

Notfälle

Bombenfund bei Schwimmbad-Bauarbeiten in Rastatt

Bei Bauarbeiten wird eine Fliegerbombe in Rastatt entdeckt. Für die Bevölkerung besteht laut Stadt keine Gefahr. Wann ist die Entschärfung geplant?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Krisenstab der Stadt tagt wegen des Bombenfunds. (Symbolbild)
    Der Krisenstab der Stadt tagt wegen des Bombenfunds. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    In einer Baugrube eines Schwimmbads in Rastatt ist eine Bombe gefunden worden. Medienberichten zufolge soll es sich um eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg handeln. Nach Empfehlung von Experten wurde die Bombe zunächst wieder zugeschüttet, wie die Stadt mitteilte. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Am Mittag soll der Krisenstab der Stadt tagen, dabei werde der Zeitpunkt der Entschärfung mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst vereinbart.

