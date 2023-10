Drohmail an Schule - Polizei durchsucht Gebäude

Nach einer Drohmail hat die Polizei am Montagmorgen eine Gemeinschaftsschule in Karlsruhe durchsucht.

Wie ein Polizeisprecher sagte, war die E-Mail "mit bedrohlichem Inhalt" am Wochenende eingegangen und am Montag gelesen worden. Die Schule habe daraufhin sofort die Polizei alarmiert, die gegen 7.45 Uhr mit starken Kräften und auch mehreren Spürhunden vor Ort war. Die meisten der rund 800 Schüler hätten noch vor Betreten der Gebäude abgefangen werden können. Die wenigen Kinder und Jugendlichen, die sich bereits in der Schule befanden, seien von Lehrkräften und Mitarbeitern ins Freie gebracht worden.

Was in der E-Mail konkret stand und ob es einen Absender dazu gibt, wollte der Sprecher zunächst nicht sagen. Ob es sich um eine Bombendrohung handelte, wurde ebenfalls nicht kommentiert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei seien in vollem Gange. "Es ist noch zu früh, dazu etwas zu sagen", so der Sprecher. Die Schüler seien mittlerweile alle auf dem Weg nach Hause. Für den Rest des Tages bleibe die Schule geschlossen.

(dpa)