Ein Schwerverletzter bei Brand in Mehrfamilienhaus

Ein Mann ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Bodensee schwer verletzt worden.

Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer sei am Samstagvormittag in der Küche des Mannes in Meersburg (Bodenseekreis) ausgebrochen. Der Grund dafür ist noch unklar. Anhaltspunkte für Brandstiftung gibt es derzeit nicht. Die übrigen Bewohner des Hauses konnten nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Brandwohnung ist zurzeit unbewohnbar.

(dpa)