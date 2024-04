Frau durch herabfallenden Gegenstand tödlich verletzt

Eine 75-Jährige ist in Karlsruhe von einem herabfallenden Gegenstand am Kopf getroffen und tödlich verletzt worden.

Die Polizei gehe davon aus, dass Unbekannte den Gegenstand von einem Hochhaus warfen, als die Frau gerade vorbeiging, sagte ein Sprecher am Sonntagmorgen. Die Ermittler gehen demnach zunächst nicht davon aus, dass die Frau absichtlich getroffen wurde. Die Kripo ermittle aber in alle Richtungen. Um welchen Gegenstand es sich handelte, teilte der Sprecher nicht mit. Die 75-Jährige sei am Samstagabend noch vor Ort an ihren Verletzungen gestorben.

(dpa)