Notfälle

vor 53 Min.

Gabelstapler rammt Container: Chlorwasserstoff läuft aus

Ein defekter Gabelstapler hat in einer Firma in Esslingen am Neckar (Kreis Esslingen) einen Container gerammt, wodurch mehrere hundert Liter Chlorwasserstoff ausgelaufen sind.

Der Stapler sei nach ersten Erkenntnissen am Freitag aufgrund eines technischen Defektes ausgegangen und somit nicht mehr lenkbar gewesen, teilte die Polizei mit. Die Gabel des Staplers beschädigte demnach den Container, wodurch die Chemikalie auslief. Die Feuerwehr konnte den Gefahrstoff beseitigen. Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. PM Polizei (dpa)

