Gemeinderat lehnt neuen Standort für Rettungshubschrauber ab

Der Gemeinderat von Wannweil (Landkreis Reutlingen) hat einen neuen Standort für einen Rettungshubschrauber abgelehnt, der die Menschen in der Region in Notfällen schneller mit ärztlicher Hilfe versorgen soll als bisher.

Das Gremium habe eine Landefläche am Ortsrand mit knapper Mehrheit abgelehnt, sagte der Wannweiler Bürgermeister Christian Majer am Mittwoch. Als Gründe seien unter anderem Lärmbelastung für die Anwohner und der Flächenverbrauch genannt worden. Er selbst habe bei der Sitzung am Dienstagabend für den Standort gestimmt, sagte Majer. Zunächst hatten mehrere Medien über den Beschluss berichtet.

Nach dem Willen des Landesinnenministeriums soll eigentlich der Rettungshubschrauber "Christoph 41" von Leonberg (Landkreis Böblingen) westlich von Stuttgart auf die Achse Tübingen-Reutlingen südlich der Landeshauptstadt verlegt werden. Das hatte das Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement am Münchner Uniklinikum empfohlen, um flächendeckend eine gute Versorgung sicherzustellen.

Kritik am Beschluss des Wannweiler Gemeinderats kam von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. "Wie soll eine Gemeinschaft bestehen können, wenn Gemeinderäte sogar ablehnen, Standort eines Rettungshubschraubers zu werden?", schrieb Palmer am Mittwoch auf Facebook. "Die Frage, wer sich durch einen lebensrettenden Hubschrauberflug belästigt fühlt, darf einfach keine Rolle spielen."

