26.02.2024

Mann bedroht und beschießt zwei Männer mit Softair-Waffe

Handfesseln aus Metall hängen am Gürtel eines Polizisten.

Zwei Männer sind am Sonntag an einer Bushaltestelle in Ludwigsburg mit einer Softair-Waffe bedroht und beschossen worden.

Der 34-jährige Verdächtige soll zuvor mit den beiden Männern im Bus gesessen und sich mit einem Schal maskiert haben, teilte die Polizei am Montag mit. Nachdem er auf die beiden geschossen haben soll, seien die beiden Männer im Alter von 24 und 27 Jahren davongerannt. Kurz darauf traf der Jüngere der beiden erneut auf den Verdächtigen. Aus einer nahe gelegenen Gaststätte holte er sich den Angaben zufolge Hilfe von einem 28-Jährigen und überwältigte mit ihm gemeinsam den Tatverdächtigen. Dabei erlitt der Helfer sowie der Verdächtige leichte Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Weil der 34-Jährige vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand war, kam er in eine psychiatrische Klinik. Pressemitteilung (dpa)

