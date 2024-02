Mann mit Pistole bedroht: Von Polizeihund verletzt

Mit einer Plastikwaffe soll ein 50-Jähriger einen Mitarbeiter in einer Mannheimer Straßenbahn bedroht haben und ist später von einem Polizeihund verletzt worden.

Der 48-jährige Mitarbeiter habe den Mann angesprochen, als dieser am Sonntagabend an der Endstation nicht aussteigen wollte, teilte die Polizei am Montag mit. Der 50-Jährige zückte daraufhin einen Spielzeugrevolver und bedrohte den Mitarbeiter damit. Auch gegenüber den Beamten zeigte sich der Mann dann unkooperativ. Durch den anschließenden Einsatz eines Polizeihundes wurde der Mann leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 50-Jährige muss sich nun wegen der Bedrohung verantworten.

(dpa)