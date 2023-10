Öl auf mehreren hundert Metern im Neckar verteilt

Bei einer Firma in Esslingen ist Öl ausgetreten, das sich über mehrere hundert Meter im Neckar verteilt hat.

Mitarbeiter der Firma hatten den Öl-Austritt aufgrund eines technischen Defektes am Donnerstagmorgen bemerkt, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr habe Ölsperren im Wasser errichtet. Am Nachmittag waren die Einsatzkräfte noch mit der Eindämmung des Ölfilms beschäftigt. Ob Umweltschäden entstanden sind, war zunächst unklar. Wegen des Einsatzes sei es zu Behinderungen des Straßenverkehrs gekommen. Auch die Schifffahrt sei in dem Bereich eingestellt worden.

(dpa)