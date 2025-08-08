Icon Menü
Notfälle: Rehkitz wird von Bundesstraße gerettet

Rehkitz wird von Bundesstraße gerettet

Immer wieder laufen Rehe über die Straßen. Bei Baden-Baden ist es diesmal anders, aber nicht weniger gefährlich für das Tier. Ein Kitz liegt auf einer Bundesstraße
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Das Rehkitz durfte sich auf der Rückbank ausruhen.
    Das Rehkitz durfte sich auf der Rückbank ausruhen. Foto: -/Polizeipräsidium Offenburg/dpa

    Ein kleines Rehkitz ist von einem Jagdpächter von einer stark befahrenen Bundesstraße bei Baden-Baden gerettet worden. Ein Zeuge habe das Tier auf Höhe der Autobahnauffahrt auf der Straße entdeckt, teilte die Polizei mit. Bis der Jäger kam, habe sich der Finder um das Reh gekümmert: Er trug es auf die sicheren Rücksitze seines Wagens.

    Laut dem Deutschen Jagdverband (DJV) sollten wilde Jungtiere nicht angefasst werden. Demnach kann es passieren, dass sie durch den Menschengeruch von den Eltern verstoßen werden. In dem Fall dürfte der Helfer jedoch richtig gehandelt haben, sagte ein Polizeisprecher. Die Gefahr auf der B500 habe überwogen.

