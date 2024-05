Sieben Verletzte bei Wohnungsbrand in Stuttgart

Bei einem Wohnungsbrand in Stuttgart-Zuffenhausen sind sieben Menschen verletzt worden.

Das Feuer in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus war am Montagabend ausgebrochen und griff auf eine darüber liegende Wohnung über, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Bewohner des Hauses sprang aufgrund der starken Hitze- und Rauchentwicklung von seinem Balkon und verletzte sich dabei. Sechs weitere Menschen wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.

(dpa)