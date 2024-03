Streit nicht Ursache für Tod von Taxifahrer

Der nach einem Streit mit einem Fahrgast zusammengebrochene Taxifahrer ist eines natürlichen Todes gestorben.

Es gebe keine Hinweise darauf, dass der Tod des 58-Jährigen mit der Auseinandersetzung zusammenhänge, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das habe die Obduktion des Mannes ergeben. Der Taxifahrer hatte am vergangenen Freitag in Stuttgart einen 31 Jahre alten Fahrgast verfolgt, der ihn geschlagen hatte und dann ohne zu zahlen flüchten wollte. Als die alarmierte Polizei eintraf, wurde der 58-Jährige unvermittelt bewusstlos und starb später im Krankenhaus.

(dpa)