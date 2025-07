Verpuffung an Sauerstoff-Flasche - Raucherin verletzt

Eine Frau hat in Reutlingen bei einer Verpuffung an einer Sauerstoffflasche Verbrennungen erlitten. Sie war mit einem Rollstuhl zum Rauchen draußen gewesen und hatte die Schläuche des Atemgerätes in der Nase, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Durch die Glut der Zigarette und den Sauerstoff sei es zu der Verpuffung gekommen. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Wie schwer die Verletzungen sind, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Auch Angaben zu ihrem Alter gab es zunächst nicht.

