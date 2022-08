60-Jähriger stürzt bei Arbeiten an Neubau: Tödlich verletzt

Ein 60-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall im Ostalbkreis tödlich verletzt worden.

Der Mann habe am Mittwoch in Jagstzell eine Schalung an einer Kellerdecke eines Neubaus anbringen wollen, als er kopfüber 2,7 Meter in die Tiefe stürzte, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte. Es gebe keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden.

(dpa)