Baum stürzt auf Frau: 32-Jährige schwer verletzt

Eine 32 Jahre alte Frau ist in Gammertingen (Landkreis Sigmaringen) von einem umgestürzten Baum schwer verletzt worden.

Zu dem Unglück kam es bereits am Montag. Die Frau hatte sich wegen des heranziehenenden Unwetters auf den Heimweg gemacht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Während eines starken Gewitters mit Sturmböen stürzte der Baum um, wie es hieß. Anwohner hörten am Montagabend die Hilfeschreie der Verletzten. Sie riefen den Rettungsdienst.

(dpa)