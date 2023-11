Ein Schwerverletzter bei Brand in Mannheim

Bei einem Wohnungsbrand in Mannheim ist ein Mensch schwer verletzt worden.

Ob es sich um einen Bewohner der Wohnung handelte, war zunächst unklar. Der oder die Verletzte wurde mit schwersten Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr berichtete. Als die Helfer am Montag am Einsatzort eintrafen, stand ein Zimmer einer Dachgeschosswohnung in Flammen. Das Gebäude wurde geräumt. Wie es zu dem Feuer kam, konnten die Behörden zunächst nicht beantworten.

