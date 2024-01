Notfall

Explosion in Stuttgarter Wohngebäude

In einem Wohngebäude in Stuttgart ist es am Mittwoch zu einer Explosion gekommen.

Durch die Wucht stürzte eine Gebäudewand über mehrere Stockwerke vollständig ein, wie die Feuerwehr mitteilte. Trümmerteile lagen auf der Straße. Eine Bewohnerin wurde leicht verletzt, konnte sich aber selbstständig aus dem Gebäude retten. Sie wurde vom Rettungsdienst behandelt. Zunächst wurde auch ein Hund im Gebäude vermisst. Er wurde gefunden und behandelt. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Wie es zu der Explosion kam, blieb zunächst unklar. Auch die Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Mitteilung der Polizei (dpa)

