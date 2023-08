Notfall

Gasleck: 40 Kindergartenkinder in Sicherheit gebracht

Etwa 40 Kindergartenkinder mussten am Freitag wegen eines Gaslecks kurzfristig in der nahe liegenden Feuerwehrwache in Schopfheim (Landkreis Lörrach) in Sicherheit gebracht werden.

Bei Arbeiten mit einem Bagger in einem Garten in der Nähe des Kindergartens sei versehentlich eine Gasleitung durchtrennt worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Gas sei ausgeströmt. Neben dem Kindergarten mussten auch umliegende Häuser evakuiert werden. Nach weniger als einer Stunde konnte der Gasversorger melden, dass das Leck behoben wurde. Es wurde niemand verletzt. PM Polizei (dpa)

