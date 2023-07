Hunger auf Pizza: Kinder lösen Brandalarm aus

Zwei Kinder im Alter von acht und neun Jahren haben einen Brandalarm ausgelöst - wegen Heißhungers auf eine Pizza.

Sie verwechselten am Freitagmittag die Bedienknöpfe und schalteten statt dem Backofen eine Herdplatte ein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein darauf stehender Wasserkocher fing demnach an zu schmelzen und zu rauchen, was den Brandmelder in der Küche des Hauses in Ummendorf (Landkreis Biberach) sofort auslöste. Die Feuerwehr rückte aus, musste jedoch glücklicherweise keinen Brand löschen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand und der Sachschaden blieb laut Polizei gering.

(dpa)