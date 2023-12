Kohlenstoffmonoxidalarm: Gebäude mit 250 Menschen evakuiert

Wegen eines Kohlenstoffmonoxidaustritts in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Pforzheim sind 250 Menschen evakuiert worden.

Zudem seien zwei Menschen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Lebensgefahr bestand keine.

Eine Frau rief am Mittwochabend wegen Gesundheitsbeschwerden den Rettungsdienst, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte stellten in dem Gebäude demnach eine erhöhte Konzentration des Gases fest und alarmierten die Feuerwehr. Mithilfe eines Schornsteinfegers und nachdem Messungen durchgeführt wurden, ermittelten die Einsatzkräfte eine technische Störung einer Abzugsanlage an einem Pizzaofen als Ursache. In dem Gebäudekomplex befinden sich laut Polizeisprecher auch eine Pizzeria und ein Irish Pub.

Es bestand der Verdacht, dass das Kohlenmonoxid von dort aus die Bausubstanz durchdrang und in die Wohnungen gelangte. Der Betrieb des Pizzaofens wurde untersagt. Die betroffenen Wohnungen wurden durchlüftet. Nach rund zwei Stunden konnten die Bewohner den Angaben zufolge in ihre Wohnungen zurück.

(dpa)