Leichenfund in Freudenstadt: Ermittler ordnen Obduktionen an

Nach einem Leichenfund in Freudenstadt haben die Ermittler Details bekanntgegeben.

Nach einem Leichenfund in Freudenstadt haben die Ermittler Details bekanntgegeben. Demnach handelt es sich bei den Toten um zwei Männer im Alter von 58 und 32 Jahren, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. In welchem Verhältnis die beiden zueinander standen, ob beide in dem Anwesen wohnten und wo die Leichen gefunden worden waren, blieb zunächst unklar.

Ein Polizeisprecher machte auch keine Angaben dazu, ob ein Verbrechen ausgeschlossen werden kann. Ermittelt werde in alle Richtungen. Um die näheren Todesumstände zu klären, sollen die Leichname obduziert werden. Bis wann die Ergebnisse der Rechtsmedizin vorliegen, vermochte der Sprecher noch nicht abzuschätzen.

In einer ersten Mitteilung hatten Polizei und Staatsanwaltschaft am Vortag lediglich berichtet, dass in dem Wohnanwesen am Mittwochnachmittag ein Leichenfund gemacht worden sei.

(dpa)