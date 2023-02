Mann will helfen und gerät unter eigenes Schneemobil

Ein Angestellter hat auf einer Skipiste im Schwarzwald-Baar-Kreis einem anderen zur Hilfe kommen wollen und ist dabei unter sein eigenes Schneemobil geraten.

Der 55-Jährige verletzte sich dabei schwer im Brustbereich. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte der Angestellte einem jungen Mann helfen, der aus einem Schlepplift gestürzt war und sich leicht verletzt hatte. Als er mit seinem Schneemobil auf den Verletzten zufuhr, kippte das Schneemobil beim überqueren eines Weges um und auf ihn drauf. Er kam noch am Donnerstag in ein Krankenhaus.

(dpa)