Mehrere Gebäude evakuiert wegen Gaslecks in Stuttgart

Wegen eines Gaslecks in der Stuttgarter Innenstadt hat die Feuerwehr am Samstagnachmittag mehrere Gebäude vorsorglich evakuiert.

24 Menschen wurden in Hotels untergebracht, andere Betroffenen fanden privat eine Unterkunft, wie ein Sprecher der Feuerwehr Stuttgart am Sonntag mitteilte. Der Energieversorger hatte das Gasleck am Nachmittag bemerkt, woraufhin die Feuerwehr den Bereich in der Urbanstraße um den Kernerplatz absperrte.

Außerhalb der Absperrungen gab es laut Feuerwehr keine Gefahr. Die Gasleitung musste vom Energiebetreiber abgetrennt und repariert werden. Am Sonntagmorgen sei der Einsatz beendet worden, die Menschen könnten wieder in ihre Häuser zurückkehren.

(dpa)