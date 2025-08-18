Icon Menü
Notfall: Schlägerei in der S-Bahn: zwei Frauen gegen sechs Männer

Notfall

Schlägerei in der S-Bahn: zwei Frauen gegen sechs Männer

Die Bundespolizei rückt zu einem Notfall zu einem Bahnhof aus. Bei einer Schlägerei verletzten sich mehrere Menschen - darunter auch Frauen. Die Männer sind jedoch in der Überzahl.
    Die Bundespolizei ermittelt gegen alle Verdächtigen. (Symbolbild)
    Die Bundespolizei ermittelt gegen alle Verdächtigen. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Sechs Männer und zwei 19-Jährige haben sich in einer Stuttgarter S-Bahn im Rems-Murr-Kreis gegenseitig beleidigt und attackiert. Die beiden Frauen seien zuerst von den Männern im Alter zwischen 17 und 19 Jahren belästigt und beleidigt worden, teilte die Bundespolizei mit. Daraufhin hätten die Frauen mit Beleidigungen gegen die Männer reagiert.

    Dann eskalierte die Situation: Die acht Menschen sollen sich gegenseitig geschlagen haben. Ob dabei jemand verletzt wurde, war bislang unklar. Als die Polizei am Bahnhof Grunbach ankam, waren bereits zwei der Männer geflohen. Gegen die Verdächtigen wird unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

