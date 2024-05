Verletzte in Singen nach Austritt von Gas oder Gefahrstoff

Beim Austritt von Gas oder eines Gefahrstoffs sind im baden-württembergischen Singen Menschen verletzt worden.

Ein Polizeisprecher sprach am Donnerstagabend auf Anfrage von einer "niedrigen einstelligen Zahl" an Verletzten, genauere Angaben gab es zunächst nicht. Die Verletzten erlitten demnach Haut- oder Atemwegsreizungen. Rund 20 weitere Menschen seien kontaminiert worden, hätten also Beschwerden, seien aber nicht verletzt.

Die Feuerwehr sei dabei herauszufinden, um was für ein Gas oder Stoff es sich handelte, hieß es weiter. Aus einer Tiefgarage war am Mittag Gasgeruch gemeldet worden. Ein Teil der Innenstadt wurde laut Polizei evakuiert. Es lief ein Großeinsatz: Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste und Spezialisten für Gefahrgut waren den Angaben zufolge an Ort und Stelle. Unter anderem waren Rettungssanitäter in Schutzanzügen zu sehen.

(dpa)