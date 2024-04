Vermutlich Reizgas in Linienbus versprüht

In einem Bus in Esslingen verspüren mehrere Fahrgäste plötzlich Atemreizungen und müssen husten. Vermutlich versprühten Unbekannte Reizgas. Eine Zeugin hat einen Verdacht.

Mehrere Fahrgäste haben in einem Linienbus in Esslingen plötzlich über Atemreizungen und starken Husten geklagt, darunter auch eine Mutter mit ihrem Kind. Vermutlich hatten ein oder mehrere unbekannte Täter am Freitagabend Reizgas in dem Bus versprüht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Eine 25 Jahre alte Frau habe die Fahrt eigenen Angaben zufolge nicht fortsetzen können, sie stieg an einer Haltestelle aus.

Dort habe sie eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren gesehen, die ebenfalls aus dem Bus stiegen und dann sofort weggerannt seien sollen. Die Jugendlichen hätten sich im hinteren Bereich des Linienbusses 120 aufgehalten. Ihre Vermutung ist, dass aus dieser Gruppe die Täter stammen.

Bei einer Fahndung fanden die Beamten später einen 15-Jährigen, der Teil der Gruppe gewesen sein soll. Die Polizei ermittelte zur Ursache.

