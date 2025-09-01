Verpuffung in Autocross-Fahrerlager - zwei Verletzte

Bei einer Verpuffung im Fahrerlager einer Autocross-Veranstaltung in Albbruck (Kreis Waldshut) sind zwei Männer verletzt worden - einer von ihnen schwer. Der 24-Jährige sei das Rennen zuvor gefahren und habe sein Auto dann im Lager abgestellt, teilte die Polizei mit. Nur Minuten später sei es zu der Verpuffung gekommen, möglicherweise durch einen technischen Defekt.

Der 24-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in eine Schweizer Spezialklinik geflogen. Lebensgefahr bestand nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein 44-Jähriger erlitt durch die Explosion am Samstag leichte Verletzungen, auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht.