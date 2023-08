Vergünstigtes Deutschlandticket für junge Menschen in Ba-Wü

Junge Menschen in Baden-Württemberg können ab Dezember ein vergünstigtes Deutschlandticket kaufen.

Wie das Verkehrsministerium am Mittwoch in Stuttgart mitteilte, soll das Ticket das bisherige Jugendticket ablösen und 365 Euro pro Jahr kosten. Das Jugendticket gibt es seit März 2023 zum selben Preis, es ist aber im Gegensatz zum Deutschlandticket nur in Baden-Württemberg gültig und nicht bundesweit. Das Deutschlandticket kostet bislang 49 Euro pro Monat.

"Damit setzen wir konsequent unseren Weg fort, die Tarife im Land zu vereinfachen und jungen Menschen den Einstieg in den ÖPNV so leicht wie möglich zu machen", sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) einer Mitteilung zufolge. Das vergünstigte Deutschlandticket richtet sich laut Ministerium an junge Menschen bis 21 sowie an Schüler, Studierende, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende unter 27 Jahren. Inhaber des Jugendtickets sollen automatisch ab Dezember das vergünstigte Deutschlandticket bekommen.

Die Kosten für den Rabatt teilen sich der Mitteilung zufolge Land und Kommunen auf. Das Land übernimmt 70 Prozent der Kosten, die Kommunen 30 Prozent. Der Landkreistag begrüßte das neue Ticket, forderte aber zugleich eine verlässliche Finanzierung des Deutschlandtickets durch Bund und Länder über 2023 hinaus. Vom Städtetag hieß es, dass Preissteigerungen beim Deutschlandticket nicht auf das vergünstigte Jugendticket durchschlagen dürften, da dieses sonst seine Attraktivität verlieren würde.

