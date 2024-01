Einschreiten nach Bluttat: Mutiger Vater wird Auszeichnung

Ein Vater hat für sein Einschreiten nach einer Bluttat in Offenburg die Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg erhalten.

Sabah Tamer Ayoub habe Menschen aus Lebensgefahr gerettet, sagte Landesinnenminister Thomas Strobl ( CDU) am Sonntag in Offenburg (Ortenaukreis).

Der 47-Jährige hielt im November bei dem Angriff in einer sonderpädagogischen Schule den 15-jährigen mutmaßlichen Todesschützen fest und verhinderte damit nach Einschätzung Strobls ein noch schlimmeres Blutbad. Der Fall löste überregional Trauer und Entsetzen aus.

Der Tatverdächtige war nach früheren Angaben der Ermittler gezielt in den Klassenraum gegangen. Er habe in Anwesenheit der Mitschüler auf sein Opfer geschossen. Der Gleichaltrige starb kurz darauf an seinen schweren Verletzungen.

"Ich wollte etwas tun, bevor er rausgeht", sagte Ayoub der Deutschen Presse-Agentur vor der Ehrung mit Blick auf den Tatverdächtigen. Er habe den Jugendlichen lautstark aufgefordert, die Waffe auf den Boden zu legen. Dann habe er den 15-Jährigen überwältigt und etwa fünf Minuten auf dem Boden festhalten, bis die Polizei gekommen sei, beschrieb der aus dem Irak stammende Ayoub seinen riskanten Einsatz. Zwei seiner Kinder besuchen die Offenburger Schule.

(dpa)