Lebensgefährlicher Stich in den Rücken - Mann in U-Haft

Nach einem lebensgefährlichen Stich in den Rücken ist der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft gekommen. Er habe einen 38-Jährigen in einer Wohnung in Sigmaringen mit einem Stechbeitel angegriffen, teilte die Polizei mit. Die beiden Männer kannten sich und waren zum Zeitpunkt der Tat in der Nacht betrunken. Ein Stechbeitel ist ein Werkzeug etwa zum Schnitzen.

Ein anwesender Zeuge hielt den 43 Jahre alten mutmaßlichen Täter fest. Das Opfer konnte ins Freie flüchten und den Notruf wählen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm den 43-Jährigen widerstandslos fest. Kurz darauf erging Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann und er kam in eine Justizvollzugsanstalt.