Böller explodiert am Gesicht: 39-Jähriger schwer verletzt

Ein Mann ist am Silvesterabend durch einen selbstentzündeten Feuerwerkskörper schwer verletzt worden.

Der 39-Jährige musste nach dem Unfall in Hohberg (Ortenaukreis) mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden, wie ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen sagte. Demnach traf der Böller seine rechte Gesichtshälfte.

(dpa)