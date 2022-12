Ortenaukreis

11:57 Uhr

Gas verpufft an Kamin: Feuer und Verletzte

Artikel anhören Shape

Nach der Verpuffung an einem Gaskamin auf einer Terrasse ist ein Gebäude in Ettenheim (Ortenaukreis) in Brand geraten.

Nach der Verpuffung an einem Gaskamin auf einer Terrasse ist ein Gebäude in Ettenheim (Ortenaukreis) in Brand geraten. Vier Menschen verletzten sich leicht, es entstand ein Schaden von circa 200 000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Heizgerät war bei der Inbetriebnahme in der Nacht auf Mittwoch wohl Gas ausgetreten und verpufft. Der Bewohner und ein Besucher flüchteten in ein angrenzendes Zimmer, als sie noch vor der Verpuffung Flammen am Gerät sahen. Das Feuer griff auf das Gebäude über, der Mann, seine Frau und zwei Kinder kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Pressemitteilung (dpa)

Themen folgen