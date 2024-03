Kind wird von 150 Kilo schwerem Stein getroffen und stirbt

Ein siebenjähriges Kind ist im Ortenaukreis von einem 150 Kilogramm schweren Steinbrocken getroffen und dabei tödlich verletzt worden.

Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen durch Angehörige und den Rettungsdienst sei das Kind am Samstagabend noch vor Ort gestorben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach sei der zum Abtransport bereitgestellte, zwei Meter lange Sandstein hinter einem Wohnhaus in Appenweier umgekippt und habe das Kind verletzt, das sich in unmittelbarer Nähe aufgehalten habe. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

(dpa)