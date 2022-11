Kollision von drei Autos: Fahrzeuginsasse schwer verletzt

Bei einem Unfall von drei Autos auf der Autobahn 5 im Ortenaukreis ist ein Mensch schwer verletzt worden.

Die Wagen seien am späten Dienstagabend aus zunächst ungeklärten Gründen auf Höhe von Renchen zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Möglicherweise sei der Unfallverursacher beim Fahren auf der linken Spur mit seinem Auto erst gegen die Mittelleitplanke und dann gegen die zwei Fahrzeuge gekracht. Der Insasse kam in ein Krankenhaus. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Die Identität der Beteiligten war am frühen Mittwochmorgen noch unklar.

(dpa)