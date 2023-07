Lastwagen kollidiert mit Baustellenfahrzeug: Sperrung

Ein Lastwagen ist mit einem Baustellenfahrzeug auf der Autobahn 5 bei Offenburg zusammengestoßen.

Der Fahrer wurde am Donnerstag im Führerhaus eingeklemmt und kam schwer verletzt in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Die Arbeiter auf der Baustelle konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Autobahn war für mehrere Stunden gesperrt.

Das Baustellenfahrzeug stand auf dem Standstreifen, um anzuzeigen, dass dort Arbeiten durchgeführt wurden. Warum genau der Lastwagen auffuhr, war zunächst unklar. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich bis zu elf Kilometer zurück und wurde bei Appenweier (Ortenaukreis) abgeleitet.

(dpa)