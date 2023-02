Männer beißen Polizisten bei Festnahme

Eine etwa 20-köpfige Gruppe soll sich den Anweisungen von Polizisten widersetzt und die Beamten bei Festnahmen angegriffen und gebissen haben.

Zuvor hatte die polizeibekannte Gruppe in einer Gaststätte in Lahr (Ortenaukreis) einen Mann bedroht, wie ein Sprecher am Montag mitteilte.

Die Männer sollen die Beamten beleidigt und bedroht haben. Erst mit eintreffender Verstärkung sei ein Platzverweis durchgesetzt worden. Zwei Männer wurden festgenommen. Sie sollen zwei Beamte unter anderem mit einem Biss verletzt haben.

Zudem hatten vier Männer der Gruppe, die im Laufe der Maßnahmen am Sonntag geflüchtet waren, in der Umgebung der Gaststätte einen Mann verletzt. Dieser musste in eine Klinik gebracht werden. Ob es sich um den bedrohten Mann in der Gaststätte handelte, war zunächst noch unklar. Warum die Gruppe den Mann bedroht hatte, konnte ebenfalls noch nicht geklärt werden.

(dpa)