Ortenaukreis

Mann bei Streit in Flüchtlingsunterkunft schwer verletzt

Nach einem Angriff in einer Flüchtlingsunterkunft ermittelt die Kripo. Ein Mann wird schwer verletzt, ein Verdächtiger festgenommen. Die Hintergründe bleiben zunächst unklar.
Von dpa
    Der Schwerverletzte kam mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik. (Symbolbild)
    Der Schwerverletzte kam mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Bei einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Achern (Ortenaukreis) ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein 43-jähriger Bewohner der Unterkunft sei aufgrund von Zeugenaussagen festgenommen worden, teilte die Polizei am Abend mit. Der verletzte 39-Jährige sei im Anschluss an die notärztliche Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Weitere Details des Angriffs teilte die Polizei zunächst nicht mit. Die Kripo ermittelt.

