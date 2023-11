Mann ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss am Steuer

Einen Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein hat die Polizei im schwäbischen Biberach an der Riß aufgehalten.

Er sei den Beamten am Vorabend wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten in seiner Jackentasche mehrere Gegenstände, die oft für den Konsum starker Drogen benutzt werden. Seinen Führerschein hatte der Mann schon vor zwölf Jahren abgeben müssen.

(dpa)