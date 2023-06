Mitinhaber vom Europa-Park kündigt eigenes Musical an

Nach dem Großbrand im Europa-Park hat Mitinhaber Thomas Mack Pläne für eine neue Musicalproduktion angekündigt.

Das Familienunternehmen wolle "Spook me II" angehen, also einen Nachfolger des Musicals "Spook me!", sagte der Sohn von Parkgründer Roland Mack der Tageszeitung "Badische Neueste Nachrichten" vom Mittwoch (Onlineausgabe).

"Und es ist nicht auszuschließen, dass es irgendwann auch ein super-schönes eigenes Musical-Theater bei uns geben wird", sagte Thomas Mack. Die Freizeitanlage im südbadischen Rust hatte "Spook me!" früheren Angaben zufolge 2014 auf die Bühne gebracht.

Der Brand hatte vor gut einer Woche hatte die Traditionsfahrgeschäfte "Alpenexpress "Enzian"" und "Tiroler Wildwasserbahn" beschädigt. Die Bahnen sollen wieder aufgebaut werden. Das Feuer war in einem Technikraum der Attraktion "Yomi-Zauberwelt der Diamanten" ausgebrochen. Im größten deutschen Freizeitpark gab es einen Großeinsatz mit Hunderten Rettungskräften, zwei Feuerwehrleute wurden dabei leicht verletzt.

Der Park nördlich von Freiburg richtet zurzeit den Länderbereich "Kroatien" ein, der im nächsten Jahr eröffnet werden soll. Zu dem Areal gehört auch eine neue Achterbahn. In die Freizeitanlage waren im vergangenen Jahr über sechs Millionen Besucher gekommen - das war ein Rekord.

(dpa)