Mutmaßlicher Komplize bei Wettbüro-Überfall in U-Haft

Nach einem Überfall auf ein Wettbüro in Kehl (Ortenaukreis) ist ein Verdächtiger an die deutschen Behörden ausgeliefert worden.

Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Der 33-Jährige wurde Ende Februar nach einem internationalen Haftbefehl von der französischen Polizei festgenommen, wie es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag hieß.

Vor knapp zwei Wochen wurde der Mann einem Haftrichter in Deutschland vorgeführt. Er soll zusammen mit einem 22-Jährigen im August 2022 einen schweren Raub in einem Wettbüro begangen haben.

Mit einer Schusswaffe sollen die beiden einen Angestellten bedroht haben, mehrere Warnschüsse in die Decke abgegeben und mehrere Tausend Euro kassiert haben. Mit einem Motorrad waren sie laut den Ermittlungen in Richtung Frankreich geflohen.

Der 22-Jährige soll wenige Tage später - ebenfalls bewaffnet - eine Tankstelle in Kehl überfallen haben. Danach wurde er festgenommen. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes in Straßburg wurden Beweise für den Überfall aus das Wettbüro gefunden. Der Mann war demnach bereits im Januar für besonders schweren Raub und besonders schwere räuberische Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt worden.

(dpa)