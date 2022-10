Pfefferspray-Attacke auf Bundespolizisten: Mann festgenommen

Weil er einen Bundespolizisten auf dem Bahnhof in Offenburg mit Pfefferspray attackiert haben soll, ist ein 18-Jähriger festgenommen und in die Schweiz ausgewiesen worden.

Er habe eine Schreckschusswaffe mit Patronen und ein Messer dabei gehabt, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Der Teenager sei am Donnerstag mit dem ICE aus Köln ohne Ticket und mit einer Schweizer Aufenthaltsgenehmigung unterwegs gewesen. Diese habe ihn nicht für einen Aufenthalt in Deutschland berechtigt. Den Bundespolizisten habe er bei einer Kontrolle attackiert und sei dann in die Stadt geflohen, wo er wenig später gefasst worden sei.

Auch seine 20 Jahre alte Begleiterin sei ohne Ticket und mit Waffen unterwegs gewesen. Sie habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Bei der Frau fanden die Beamten einen Elektroschocker und eine Softairwaffe. Gegen sie wird unter anderem wegen illegalen Waffenbesitzes ermittelt. Bei dem 18-Jährige kommt unter anderem noch tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte dazu.

(dpa)