Ortenaukreis

vor 20 Min.

Polizeieinsatz an Schule in Kehl: Bedrohungssituation

Ein Polizeifahrzeug fährt mit Blaulicht an einem Gebäude vorbei.

Nach einem Zeugenhinweis ist es am Mittwoch zu einem größeren Polizeieinsatz an einer Schule in Kehl gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es eine Bedrohungssituation gegeben haben, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Weitere Details waren am Mittwochmittag zunächst nicht bekannt. PM der Polizei (dpa)

