Radfahrer stirbt nach Unfall im Klinikum

Ein 24 Jahre alter Radfahrer ist nach einem Unfall in Bad Peterstal-Griesbach (Ortenaukreis) im Krankenhaus gestorben.

Wie die Polizei am späten Freitagabend mitteilte, erlag der junge Mann in einer Freiburger Klinik seinen Verletzungen. Eine Zeugin hatte ihn demnach am Donnerstagabend auf dem Boden liegend gefunden und die Polizei alarmiert. Ein Hubschrauber brachte den schwer verletzten Mann den Angaben zufolge mit akuter Lebensgefahr ins Krankenhaus. Ein Polizeisprecher sagte am Freitag, man gehe davon aus, der 24-Jährige sei von seinem Fahrrad gestürzt. Der genaue Unfallhergang sei aber weiterhin unklar. Die Ermittlungen dauern an.

(dpa)