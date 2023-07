Rollerfahrer durchschlägt mit Kopf Heckscheibe von Auto

Ein 49 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Ortenaukreis schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Mann in der Nacht zu Mittwoch in Kehl mit seinem Fahrzeug gegen ein geparktes Auto am Straßenrand geprallt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer habe mit seinem Kopf die Heckscheibe des Wagens durchschlagen und sei dabei schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Nach Polizeiangaben roch der Mann nach Alkohol, weshalb ihm für einen Test Blut abgenommen wurde.

(dpa)