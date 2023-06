Schule in Achern nach Drohschreiben geräumt

Dieser Schultag verlief in Achern anders als geplant. Plötzlich war ein Großaufgebot an Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften vor Ort.

Wegen eines Drohschreibens hat die Polizei am Montagmorgen eine Schule in Achern (Ortenaukreis) räumen lassen. Die Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte hätten das Gebäude koordiniert in Richtung Hornisgrindestadion verlassen, teilten die Beamten mit. "Nach derzeitigen Feststellungen sind sämtliche Schüler und Lehrer wohlauf und können sich nach Hause begeben." Zum konkreten Inhalt des Schreibens gab es zunächst keine weiteren Informationen. Spezialisten sollten bei der Einschätzung der Lage helfen.

Die Einsatzkräfte suchten mit Spürhunden das Areal und das Gebäude auf verdächtige Gegenstände hin ab, nachdem Lehrerinnen, Lehrer und Kinder es verlassen hatte. Zur Zahl der betroffenen Menschen konnten die Beamten zunächst keine Auskunft geben.

Eltern oder Angehörige von Grundschülern und -schülerinnen konnten diese an einer Gemeinschaftsschule in der Nähe abholen. Ältere Schüler wurden zum Hornisgrindestadion begleitet und konnten dort abgeholt werden. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.

(dpa)